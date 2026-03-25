İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'dan sert 'nevruz' tepkisi: 'Provokatif aymaza bak'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram sonrası partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Cumhuriyet rejimi yurttaşın, ferdin ve onun sathında ortak taleplerini yerine getirmek için vardır.

Sen baharı nevruz diye mi karşılıyorsun Newroz diye mi karşılıyorsun? bizim meselemiz bu değildir. Ama sen her bahar bayramında o ateşin üzerinden atlarken bu insanları, bu toprakları ateşe atanları kutsarsan bunun adına da barış, demokrasi dersen biliriz ki senin derdin ne onun ne bunun sorunudur. Senin derdin imtiyazdır, iktidardır, sultadır.

( DEM Parti'li Sırrı Sakık'ın sözleri) Bir grup etnik saplantılı şımarık adeta devlete kafa tutuyor, eli kanlı katili övüyor. ''Bursa'yı Amed'e çevirdiniz'' diyor. Provokatif aymaza bak. Sıfatı Meclis Başkanı (Numan Kurtulmuş) olan zat da 'Bu süreç başarısız olursa Türkiye'de sivil siyaset bunun altında kalır'' diyor. Şu laflara bakar mısınız. Efendi sen Türkiye'yi darbe ile mi tehdit ediyorsun. Süreciniz batsın sizin hainliğiniz batsın.''

