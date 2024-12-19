İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, il gezilerinde seçmene ulaştığını dile getiriyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara’da düzenlediği Emekli Kurultayı’nın ardından il gezilerine çıktı. İlk durağı deprem illeri olan Dervişoğlu, Ordu, Samsun, Giresun, Çorum ve Trabzon’a da giderek halkla buluştu. Dervişoğlu, yurttaşların sorunlarını dinlediği ve parti programını yurttaşlara anlattığı il gezilerine devam edecek. Bugüne dek gidilen illerde Dervişoğlu’na yönelik yoğun ilgi olduğunu söyleyen İYİ Partili kaynaklar, ilginin parti için umut verici olduğunu ifade ediyor. Kurmaylar, Dervişoğlu’na yönelik “Akşener vesayeti” eleştirilerinin kırıldığına işaret ediyor. Dervişoğlu’nun söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu kaydeden parti kaynakları, Dervişoğlu’nun seçmene ulaştığını söylüyor. İYİ Parti’de üst düzey yetkililer, “Parti türbülansı geride bıraktı” yorumunu yapıyor. Partinin anketlerde de yükselişe geçtiğinin altını çizen kurmaylar, partide yükselişin süreceğini belirtiyor. İYİ Parti il ve ilçe teşkilatlarından edinilen bilgiye göre ise Dervişoğlu’nun il ziyaretlerinde izdihama yakın bir yoğunluk yaşandığını kaydediyor.

‘SEÇMENLE BAĞ KURDU’

Yerel seçimlerde partiden kopan seçmenin tekrar partiye döndüğünü söyleyen kaynaklar, Dervişoğlu’nun hitabet, bilgi ve samimiyetinin partinin çöküşten kurtulmasında önemli rol oynadığını ifade ediyor. Dervişoğlu’nun seçmenle samimi diyaloglarının olumlu bir hava yarattığını ifade eden bazı kurmaylar, “Dervişoğlu’ndan sert ve kavgacı bir dil bekliyorlardı. Ancak yanıldılar, seçmenle bağ kurdu” yorumunu yapıyor. Ayrıca MHP seçmenlerinden de İYİ Parti’ye yönelimin olacağına işaret ediliyor.