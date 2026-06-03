İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan 'mutlak butlan' tepkisi: 'Zulme sessiz kalamam'

CHP'ye yönelik alınan 'mutlak butlan' kararı sonrası yapılan TBMM 'deki ilk grup toplantılarında iktidara yönelik tepkiler sürüyor.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

''Biz hakikatin yolundan ayrılmadık, ayrılmayacağız. Biz düşkünlerden olmadık olmayacağız.

60 yıllık bir davayı 1 kişinin tahtına reva görenlere karşı sessiz kalıp talimatla yazdırılan kararları kabul ederek dayatmalara boyun eğemezdik.

Türkiye'nin şahsileşmiş bir devlet düzeniyle yönetilmesini sindiremezdik.

Gelinen noktanın CHP'nin iç meselesi olmadığı, başından beri Türkiye'de siyasetin nasıl şekilleneceğinin daha büyük bir arayışın adımı olarak kurgulandığını görüyoruz.

Biz saltanat değil Cumhuriyet istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir.

Ben zulme sessiz kalamam. Demokrasiye darbe yaptırmam. İYİ Parti kadrolarıyla sonuna kadar mücadele ederim.

''BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR''

İlk kayyum bundan 10 sene önce atanacağı yere atanmıştır. Sonra o kayyum terör hükümlüsü bebek katilini kayyum olarak atamıştır. Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiştir. Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir.

''SIRTINI YASLAMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN''

İYİ Parti'ye sırtını yaslamak isteyen buyursun gelsin. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.''

''DEVLET AKLI HUKUK DEVLETİNE BAĞLILIKTIR''

CHP'ye yönelik alınan 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine getirilmesine yönelik iktidar çevrelerinden yapılan ''devlet aklı devreye girdi'' savunmalarına tepki gösteren Dervişoğlu şunları söyledi:

''Devlet aklı iktidarın her yaptığına giydirilen bir dokunulmazlık zırhı değildir. Devlet aklı yanlışların sorgulanmasını engelleyen sis perdesi hiç değildir. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülen ortak aklıdır. Devlet aklı hukuk devletine bağlılıktır. Devlet aklı hukuka bağlı kalma ve millete hesap verme ahlakıdır.''