İYİ Parti Ordu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ordu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:08

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:08

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Ordu milletvekili adayları kim? İYİ Parti Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Ordu milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İDRİS NAİM ŞAHİN

ONUR ŞAHİN

ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA

MURAT VARDAL

EBRU AVCI BAŞARAN

FEYZA NUR YALÇIN ÖNER