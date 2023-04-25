İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:34

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:34

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları kim? İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEJDİN ENSARİOĞLU

MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ

ERDAL YILMAZ

HÜSEYİN GÜRAN

SEÇİL AKIN

MEHMET EMİN EKİN

AHMET BAŞARİ

KENAN KAYA

EMRULLAH ÇERİ

YAKUP ÖZKAYA

NAZIM KAYA

ERKAN YILMAZ