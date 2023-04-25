İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:00
İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

METİN ERGUN

BEHÇET SAATCI

MEHMET TOSUN

GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU

AYFER İLHAN ÖÇER

TULGAY HASAR

ÖMER KAYA


İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili

İlgili Haberler

İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler