İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
METİN ERGUN
BEHÇET SAATCI
MEHMET TOSUN
GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
AYFER İLHAN ÖÇER
TULGAY HASAR
ÖMER KAYA
İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu