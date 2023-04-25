İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:00

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları kim? İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Muğla milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

METİN ERGUN

BEHÇET SAATCI

MEHMET TOSUN

GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU

AYFER İLHAN ÖÇER

TULGAY HASAR

ÖMER KAYA