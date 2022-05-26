İYİ Parti: Oy oranımız yüzde 20’ye ulaştı, yıl sonuna kadar birinci parti konumuna geliriz'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:04

İYİ Parti, muhalefet bloğunda güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı parti içinde yer alıyor.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Poyraz, "Yıl sonuna kadar İYİ Parti olarak hem anketlerde hem kamuoyu vicdanında birinci parti konumuna geleceğimize inanıyorum. Şu anda anketlerde İYİ Parti yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. (Yıl sonunda kaç olacağımıza dair) Sayısal bir tespitte bulunmak mümkün değil. Türkiye birçok değişim ve etkenin olduğu bir yapıda. Birinci parti olma kararlılığımız ve iddiamız çok net" dedi.

İYİ Parti 2018 milletvekili genel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarına göre yüzde 10 civarı oy almıştı.

Partilerinin kurulduğu 2017'den bu yana çıkışta olduğunu belirten Poyraz, "Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı vardı. İYİ Parti sosyal demokrat, milliyetçi, liberal fark etmeksizin herkesin merkezde siyaset yapma kararıyla yer aldığı bir parti. Bu çok önemli bir detay. Genel Başkanımız Akşener bu süreçte de 27 yıllık deneyimi ile partiyi yükseliş trendine oturttu. Başlattığımız 'az kaldı' kampanyası diğer kampanyalardan biraz farklılaşan bir kampanya... Bununla, Genel Başkanımız iktidar yürüyüşümüzün çok daha kararlı şekilde startını verdi"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri normal şartlarda Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Poyraz, seçimler ister zamanında, ister erken yapılsın İYİ Parti'nin hazır olduğunu belirtti.

"İYİ PARTİ'NİN ALTILI MASADAKİ YERİ OY ORANLARINA GÖRE DEĞİL"

Birinci parti olmaları durumunda altılı masanın pozisyonunun bundan etkilenmeyeceğini kaydeden Poyraz, "İYİ Parti'nin altılı masadaki yeri oy oranlarına göre değil; orası güçlendirilmiş parlamenter siseteminin inşası ve Türkiye'nin buna kavuşması noktasında oluşturulan bir masa. Orada oy sırasına göre, yaş sırasına göre, deneyime göre oturma söz konusu değil" dedi.

Altılı masanın güçlendirmiş parlamenter sistemi inşaa etme üzerine kurulduğunu kaydeden Poyraz, "İYİ Parti'nin oy oranın yüksek olması ya da düşük olması güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesinde pozisyon belirlemiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde (CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı işaret etmesi kendisinin siyasi nezaketinin tezahürü. Masa bir ittifak ya da koalisyon değil. Ana çıktı orada güçlendirilmiş parlamenter sistem."

"ORTADAN KALKMIŞ DURUMDA"



Türkiye'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak durumun sıkıntılı olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu iktidarın milletle empati, anlama ve sorunlara çözüm bulma yeteneği ortadan kalkmış durumda. Bu nefret duygusu daha kısa süreli, başlar ve biter. Güvensizlik duygusu derin ve yaralayıcıdır. Millet şu anda iktidara güvenmiyor" diye konuştu.

Poyraz, partilerinin başlattığı "az kaldı" kampanyası ile seçim startı verip vermedikleri sorusuna ise, "İktidarın karnesi ortada. İYİ Parti her an seçim olacakmış gibi hazır. Ama şunun şurasında da zamanında yapılacağını kabul edersek bile bir yıl kalmış durumda. İYİ Parti'nin seçimi değil bu startı vermek, iktidar aslında startı verdi" dedi ve parti olarak hazır olduklarını bu kampanya ile dile getirdiklerini söyledi.

Poyraz, kampanya ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu liyakat, adalet, özgürlük, üretmek, kalkınmak gibi hususları özellikle gündeme getirdiklerini belirterek, "Bunların bir zümreye değil Türkiye'ye ait olmasını istiyoruz" dedi.