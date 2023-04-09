İYİ Parti saat verdi: Aday listesi sunulacak
İYİ Parti, milletvekili aday listesini 14.00'te YSK'ye sunacağını duyurdu.
28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, listenin 14.00'te YSK'ye teslim edileceği belirtildi.
Partiden yapılan açıklama şu şekilde:
"İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak."
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan ilk isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Millet ve Cumhur'un pusuladaki yerleri belli oldu
- Aytun Çıray adaylıktan çekildi
- Buket Aydın muhalefeti hedef aldı
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan
- ABD, TRT’nin basın kartlarını iptal etti