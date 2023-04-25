İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:19
İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERHAN USTA

İMREN NİLAY TÜFEKÇİ

AHMET KARKUCAK

YUNUS GÜN

BİRSEN ÖZTÜRK

HALİL İBRAHİM YALGIN

EFE AYDIN

UFUK GÜLŞEN

KAZIM CAN ŞEN


İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili

İlgili Haberler

İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Niğde milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Niğde milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Niğde milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Niğde milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler