İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERHAN USTA
İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
AHMET KARKUCAK
YUNUS GÜN
BİRSEN ÖZTÜRK
HALİL İBRAHİM YALGIN
EFE AYDIN
UFUK GÜLŞEN
KAZIM CAN ŞEN
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