İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:19

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları kim? İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Samsun milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERHAN USTA

İMREN NİLAY TÜFEKÇİ

AHMET KARKUCAK

YUNUS GÜN

BİRSEN ÖZTÜRK

HALİL İBRAHİM YALGIN

EFE AYDIN

UFUK GÜLŞEN

KAZIM CAN ŞEN