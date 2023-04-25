İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Sakarya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÜMİT DİKBAYIR
SELÇUK KILIÇASLAN
ARZU AKÇALIŞKAN
EDİZ SERDİP DOKUMACI
DUYGU ÇETİNKAYA ACAR
YUNUS AYDEMİR
ALPER ALPAY
HAKAN BAYKAL
İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 Milletvekili milletvekili adayı
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu