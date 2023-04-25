İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Sakarya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:12
İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Sakarya milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÜMİT DİKBAYIR

SELÇUK KILIÇASLAN

ARZU AKÇALIŞKAN

EDİZ SERDİP DOKUMACI

DUYGU ÇETİNKAYA ACAR

YUNUS AYDEMİR

ALPER ALPAY

HAKAN BAYKAL


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