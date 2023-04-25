İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:20

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:20

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET KATAR

METİN ATEŞ

MUSTAFA GÜVENÇ