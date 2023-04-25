İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:33

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları kim? İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADİL ÖZÇINAR

NURETTİN İLÇİ

OSMAN FERFOOĞLU

DOĞUKAN YAYCI