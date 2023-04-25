İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Şırnak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:33
İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları kim? İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADİL ÖZÇINAR

NURETTİN İLÇİ

OSMAN FERFOOĞLU

DOĞUKAN YAYCI


İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 Milletvekili milletvekili adayı

İlgili Haberler

İYİ Parti Sinop milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sinop milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Sinop milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sinop milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Edirne milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Edirne milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler