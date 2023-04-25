İYİ Parti Edirne milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Edirne milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Edirne milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:44
İYİ Parti Edirne milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Edirne milletvekili adayları kim? İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET AKALIN

DİLEK KIRMIZI

HASAN HAKAN ŞAHİN

HÜSEYİN ERKİN


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