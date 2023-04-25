İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL
İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK
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