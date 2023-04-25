İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:38
İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bursa milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

SEVİNÇ ATABAY

YÜKSEL YILMAZ

ŞEYDA ŞAHİN

YAHYA BAHADIR

BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

RESÜL KAPLAN

ÖZGÜR ŞİMŞEK

EVREN ŞAHİN

FEYZA TEMEL

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN TOKTAŞ

İBRAHİM ALAGÖZ

ORHAN ÖZER

SERMİN CAN ÖZENSOY

ERDAL AY

HATİCE DENİZ

ZAFER MİLLİ

OSMAN ATALAY AKMAN

ENVER YENİÇERİ

DİLEK DURAK


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