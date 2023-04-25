İYİ Parti Sivas milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sivas milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Sivas milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Sivas milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sivas milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:31
İYİ Parti Sivas milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Sivas milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Sivas milletvekili adayları kim? İYİ Parti Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Sivas milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELAL DAĞGEZ

AHMET BOZDOĞAN

SERAP BOZPOLAT AYAN

MERVE YILDIZ YARAY

TOLGA SAY


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