İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:10

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:10

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları kim? İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ELİF LOĞOĞLU

MEHMET DEMİR

ADEM KIDIK

FATİH KILINÇ