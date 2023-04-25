İYİ Parti Giresun milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Giresun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:55

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:55

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Giresun milletvekili adayları kim? İYİ Parti Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Giresun milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÜNZİLE YÜKSEL

HAKAN BEKTAŞ

KAYA YILDIZ

MUSTAFA DİZDAR