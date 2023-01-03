İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Sinan Ateş açıklaması: Batsın böyle siyaset

03 Ocak 2023 Salı, 15:50

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında siyasetin gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomideki bazı verilere değinen Zorlu, yoksullaşmanın ülkenin bütününe doğru yayıldığını ve iktidarın yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine, yoksulluğu yönetmeye talip olduğunu savundu. Zorlu, sosyal yardım ve transferlerin yurttaşa lütuf gibi sunulduğunu söyledi.

Ortalama memur ve emekli maaşlarının asgari ücret karşısında eridiğini ileri süren Zorlu, "Memur ve memur emeklileri için bu eriyişin daha fazla açılmaması, en azından sabit tutulması adına memur emeklileri için yüzde 55,6, diğer emekliler için de 54,6'lık bir zam oranının vatandaşımızın en düşük zam oranı olabileceğini öngörüyoruz" dedi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Zorlu, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle teması olup olmadığı yönündeki soru üzerine, Türk milletinin vatansever bir evladını kaybettiğini söyledi.

Adaletin yerini bulmasını temenni ettiklerini bildiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Bu menfur, hain saldırıyı kınıyor, lanetliyoruz. Bunu basit bir saldırı, bir kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları da reddediyoruz. Ankara'da, ülkenin başkentinde bırakın siyasi görevlerini, bir akademisyen, genç bir insan bir suikasta kurban gitti. İvedilikle, devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Böylesine önemli, vicdanımızı yaralayan bir konunun siyasete alet edilmemesi için böyle bir konuda siyaset bertaraf olsun, batsın böyle siyaset, siyasete malzeme olmaması için özel bir çaba sarf ettik."

Zorlu, Akşener'in konuyla ilgili en başından beri hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Bu menfur saldırının hemen ardından Sayın Genel Başkanımız merhumun kederli ailesiyle görüştüler. Konuyu birebir her aşamasıyla takip etmektedir. Biz de parti olarak takip ediyoruz, takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"İLK DÖRT MADDE TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Zorlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine, "DEVA Partisi ile ortak yanımız altılı masada bulunuyor olmamız ve bu ortaklaşmamızın en büyük temeli güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistemi ülkemizde yeniden inşa etmek, adaleti ve liyakati esas alan bir yönetim anlayışını kurgulayabilmektir. Vatandaşımızın büyük beklentisi de bu yöndedir" diye konuştu.

Ortak anayasa değişikliği paketinin açıklandığını anımsatan Zorlu, 5 Ocak'ta liderlere sunulacak olan cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda uygulanacak hükümet programının hazırlandığını vurguladı. Zorlu, şunları kaydetti:

"Bunların her ikisinde de bu taahhütler yer almamaktadır. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren yürüttüğümüz, paydaşı olduğumuz altılı masanın seçtirmek istediği cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği, cumhuriyet değerleri, Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır."