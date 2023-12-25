İYİ Parti: Sayın Özel'e yönelik bu tutumu doğru bulmuyoruz

Yayınlanma: 25.12.2023 - 19:28

Güncelleme: 25.12.2023 - 19:36

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Irak’ın kuzeyinde 12 askerin hayatın kaybetmesinin ardından iki siyasi parti dışında parlamentoda grubu bulunan diğer partilerin ortak bir kınama metni yayımladığını hatırlatarak, “Maalesef bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih etti” dedi.

Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında kameraların karşısına geçti.

İYİ Parti olarak milli yas ilan edilmesi için çağrı yaptıklarını, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun ise ortak bildiri yayımlanması için girişimde bulunduğunu aktaran Zorlu, “İki parti dışında parlamentoda grubu bulunan diğer partilerle ortak bir kınama metni yayınlandı. Siyaset üstü böyle bir konuda milletçe bir ve beraber olmamız gerekirken; maalesef bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih etti” ifadesini kullandı.

'ÖZEL'E YÖNELİK TUTUMU DOĞRU BULMUYORUZ'

Zorlu basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ortak bildiriye imza atmayan CHP’de, Genel Başkanı Özgür Özel’in konuya ilişkin açıklaması sorulan Zorlu, “Şuradan başlayayım; Sayın Özel’e yönelik Manisa’daki bazı vatandaşlardan gelen tutumu doğru bulmuyoruz. Bunlar böylesine önemli bir günde görmememiz gereken bir fotoğraf. Aslında tam da İYİ Parti’nin duruşuyla alakalı bir değerlendirmedir. Biz terör meselesi başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren konuları partiler üstü görüyoruz. Bu hassasiyetle meselelere yaklaşarak politika üretiyoruz. Son olay da, bizim ötenden beri sürdürdüğümüz bir tavırdır. Cumhuriyet Halk Partisi bir süre önce başka bir bildiriye imza atmıştır örneğin. Orada da ortaklaşma alanı vardı. Doğru da yapılmıştır. Ancak bizim attığımız adıma dikkat ederseniz, biz elbette Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin bu mücadelesinde onların yanındayız. Terör örgütlerine karşı böyle bir günde milletçe bir ve beraber olduğumuzu gösterebilmek, terör örgütüyle mücadelede, o propaganda sistemine karşı olmak için çok önemli bir noktadır. Bu noktadan asla taviz verilemez. Biz bu duruşu gösterdik ama bunu gösterdikten sonra da bu operasyonların daha güçlü, daha sonuç alıcı hale getirilmesi için de tespit ve önerilerimizi paylaşmaktan geri durmayız. Bu konuda İYİ Parti’ye getirilen eleştiriyi haksızlık olarak görüyorum” dedi.

'ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR'

İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesindeki süreç sorulan Zorlu, “Böyle bir günde bu konulara çok girmek istemiyordum ama milletimizle birlikte iktidar alternatifi bu yolculuğu kıymetli bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu inançla Ankara ve İstanbul’da göstereceğimiz adayları elbette önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu hafta bu konuyla ilgili bir çalışma yürütecekler. İstanbul ve Ankara’da, milletvekillerimizle ve diğer paydaşlarımızla görüş alışverişine devam ediyoruz. Bazı isimler olmakla birlikte, tam olgunlaşmadığı için sizlerle paylaşamıyoruz. İnşallah yeni yılla birlikte bu adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Belki grup toplantımızda bu hafta bazı katılımlar olabilir. Bununla birlikte Ankara’nın bazı ilçelerini belki açıklayabiliriz” yanıtını verdi.

DIŞIŞLERI KOMISYONU'NDA İSVEÇ OYLAMASI

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç oylaması için toplanacağı hatırlatılan Zorlu, “Biz bir önceki komisyonda kaygılarımızı ve siyasi iktidarın bu meseleyi sürekli siyaset malzemesi olarak kullanması yoluyla aradığı cevapları ne kadar bulabildiğini sorduk. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de dahil olmak üzere, komisyona olgun ve bizi tatmin edici değerlendirmelerde bulunamadılar. Örneğin 60’ın üzerinde terörist iadesinin istendiği ancak 1 sınır dışı olduğunu ifade etmişlerdi. Yarın yeni bir değerlendirme süreci olacak. Biz de sorularımızı soracağız. Yarına kadar yetkili kurullarımızla da görüşerek kararımızı komisyonda açıklamış oluruz” şeklinde konuştu.