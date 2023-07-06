İYİ Parti, yeni A takımından 'memnun': 'Akşener istekleri karşıladı'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 24 Haziran’daki 3. Olağan Kurultayı’nda seçilen yeni Genel İdare Kurulu (GİK) ile ilk toplantısını önceki gün yaptı. Genel merkez ek binasındaki toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener başkanlığında görev yapacak Başkanlık Divanı’nın belirlendiğini ve parti bünyesinde 5 yeni başkanlık oluşturulduğunu söyledi. Yeni Başkanlık Divanı’nda, eski divan üyelerinden Ümit Özlale, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Tolga Akalın, Ünzile Yüksel ve Burak Akburak da yer aldı.

Partide yeni oluşturulan Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanlığı’na Tolga Akalın, Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanlığı’na Birol Aydemir, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanlığı’na Türker Yörükçüoğlu ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı’na Ayşe Sucu getirildi. İYİ Parti’ye katılan eski Ulaştırma Bakanı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural siyasi işler başkanı, eski devlet bakanlarından Ayfer Yılmaz genel sekreter, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Türk dünyası ve yurtdışı Türkler başkanı olurken geçen yıl Akşener’e bağlanan Teşkilat Başkanlığı, Buğra Kavuncu başkanlığında yeniden düzenlendi.

Öte yandan partinin kurultayında üstü çizilen Bahadır Erdem, Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’ın yeni A takımında yer almaması dikkat çekti.

‘VURAL SEVİNDİRDİ’

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre GİK’in ilk toplantısının “sakin” geçtiği öğrenilirken “divanın” partililerin eleştirileri göz önünde bulundurularak belirlendiği kaydediliyor. Yeni divanda partililerin eleştirdiği isimlerin yer almaması ve “milliyetçi” kökenli isimlere yer verilmesinin partilileri “memnun” ettiği belirtiliyor. Bazı partili kaynaklara göre parti üyelerini “en çok sevindiren” isimlerin Ayfer Yılmaz, Tolga Akalın, Ünzile Yüksel ve Oktay Vural olduğu dile getiriliyor.

Bazı kurmaylar, “Akşener’in partinin isteklerini karşıladığını ve yeni dönemde partinin kurucu değerleriyle yol yürüyeceğini” belirtiyor. Öte yandan yeni parti yönetimiyle birlikte “İYİ Parti’nin güçleneceği ve yerel seçimlerde de iyi bir oy oranına ulaşacağı” kaydediliyor. Partinin “milliyetçi muhafazakâr” çizgiye dönmesinin partiye “çok sayıda belediye” kazandıracağı da ifade ediliyor.