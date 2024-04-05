İYİ Parti’de 3 milyon oy kaybı yaşandı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

Yüzde 10-15 bandında oy hedefi olan parti ancak 3.77 oy oranını yakalayabildi. İYİ Parti, geçen yıl yapılan seçimlerde Türkiye genelinde 5 milyon 210 bin oy alırken bu seçimlerde 2 milyon 100 bin oy alarak 3 milyon 110 bin oy kaybı yaşadı. İstanbul’da 2023’te 828 bin 382 oy alan parti, yerel seçimlerde 129 bin 564 oy alarak burada 698 bin 818 oy kaybetti.

Ankara’da alınan oy ise 503 bin 806’dan 94 bin 964’e düştü. Buradaki oy kaybı da 408 bin 842 olarak gerçekleşti. Bursa’da 170 bin 687, Antalya’da 103 bin 149 oy kaybı yaşandı. 2019 yerel seçimlerinde partinin en yüksek oyu aldığı Balıkesir’de ise 1 yılda 88 bin 918 oy kaybedildi

