İYİ Parti’de başkanlık divanı belirleniyor

Olağanüstü kurultayda genel başkanı ve yönetimi değişen İYİ Parti’de yeni Genel İdare Kurulu (GİK), bir araya gelerek başkanlık divanını seçecek.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00
İYİ Parti’de başkanlık divanı belirleniyor
Abone Ol google-news

Divan seçimi öncesi ise parti kulisleri hareketlendi. Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’ın genel sekreter, seçim işleri başkanı Hakan Şeref Olgun’un da mali işlerden sorumlu genel başkan yapılması bekleniyor. Ayrıca kurultayın ikinci turu öncesinde genel başkanlık adaylığından çekilen Tolga Akalın’ın da divana gireceği belirtiliyor. Ayrıca bugün partinin Meclis grubu yönetimi de belirlenecek. Yeni lider Müsavat Dervişoğlu’nun partiden istifa eden bazı isimlerle birebir görüşerek geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşuluyor. Görüşülen isimler arasında Dervişoğlu’nun GİK’e de yazdığı Ümit Özlale olduğu belirtiliyor. Özlale’nin istifadan vazgeçmesi halinde başkanlık divanında yer alması bekleniyor.

DİKBAYIR'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

İhraç edilen Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın Dervişoğlu’nun görüşmeyeceği isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Kürşad Zorlu’nun yeniden parti sözcüsü olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Partinin iki yeni grup başkanvekilinden birinin İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu olabileceği belirtiliyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…
TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler

TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'

Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'

Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama