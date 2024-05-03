İYİ Parti’de başkanlık divanı belirleniyor
Olağanüstü kurultayda genel başkanı ve yönetimi değişen İYİ Parti’de yeni Genel İdare Kurulu (GİK), bir araya gelerek başkanlık divanını seçecek.
Divan seçimi öncesi
ise parti kulisleri hareketlendi. Antalya
Milletvekili Uğur Poyraz’ın genel sekreter,
seçim işleri başkanı Hakan Şeref Olgun’un
da mali işlerden sorumlu genel başkan
yapılması bekleniyor. Ayrıca kurultayın ikinci
turu öncesinde genel başkanlık adaylığından
çekilen Tolga Akalın’ın da divana gireceği
belirtiliyor. Ayrıca bugün partinin Meclis
grubu yönetimi de belirlenecek.
Yeni lider Müsavat Dervişoğlu’nun partiden
istifa eden bazı isimlerle birebir görüşerek
geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı kulislerde
konuşuluyor. Görüşülen isimler arasında
Dervişoğlu’nun GİK’e de yazdığı Ümit Özlale
olduğu belirtiliyor. Özlale’nin istifadan
vazgeçmesi halinde başkanlık divanında yer
alması bekleniyor.
DİKBAYIR'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ
İhraç edilen Sakarya milletvekili Ümit
Dikbayır’ın Dervişoğlu’nun görüşmeyeceği
isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Kürşad Zorlu’nun yeniden parti sözcüsü
olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Partinin iki yeni grup başkanvekilinden
birinin İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu
olabileceği belirtiliyor.
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