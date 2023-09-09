İYİ Parti’de bazı yöneticiler Akşener’le aynı noktada değil: Rest mi, işbirliği mi?

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

Genel seçimlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini, cılız bir açık kapı bıraksa da sürekli dile getirmeyi sürdürüyor. Ancak, yerel seçimlerde işbirliği konusu da yöneticilerin aklından bir türlü çıkmıyor.

İYİ Parti kulislerinde, yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapılıp yapılmaması konusu yoğun olarak tartışılıyor. İşbirliğine yakın duranlar da karşı çıkanlar da var. Bir İYİ Partili kurmay işbirliğinin mutlaka gündeme geleceğini bunun için temaslar olabilceğini dile getiriyor. Aynı partili Ankara örneğinde bazı değerlendirmelerde bulunuyor ve şöyle konuşuyor:

“Örneğin Ankara’da işbirliği yapılabilir. CHP’ye ve adayı Mansur Yavaş’a destek verilebilir. Ancak Etimesgut ve Gölbaşı gibi ilçelerin de bize bırakılması gerekir.”

TEMAS OLABİLİR

Aynı konuyu CHP’lilerle konuştuğumuzda aslında iki parti yetkililerinin birbirlerini anladıklarını, hangi konular, bölgeler üzerinde düşünce yürütüldüğü de ortaya çıkıyor. Bir CHP’li kurmaya, “İYİ partililer Etimesgut’u istiyor” diye anımsatınca, şu yanıt geldi: “Sadece Etimesgut mu, Gölbaşı’nı da istiyorlar.” Bu aynı zamanda iki parti yetkililerinin zaman zaman temas içinde olabileceğini, veya CHP’lilerin, İYİ Partililerin beklentilerini doğru tahmin ettikleri, birbirlerini yakından izledikleri gerçeğini ortaya koyuyor.

Ankara’nın Gölbaşı, görece nüfusu az ve milliyetçi-Ülkücü oyların yoğunlaştığı bir ilçe. İYİ Parti’nin bu ilçeyi alması durumunda, Gölbaşı’nda iddialı olan MHP ile yarışma olasılığı yüksek olabilir.

CHP'LİLER İDDİALI

Etimesgut’a gelince, bu ilçe Ankara’nın son dönemde büyüyen ilçelerinden. Mevcut MHP’li belediye başkanı Enver Demirel, uzun süredir bu görevi yürütüyor. Son genel seçimlerdeki oy oranlarına dikkat çeken Ankara’daki CHP yöneticileri, bu ilçenin bu sefer mutlaka partileri tarafından kazanılacağını vurguluyor. İYİ Parti’ye verilip verilmeyeceği bir yana CHP içinde de bu ilçeden adaylık için ciddi bir yarış gündemde. Muhalefetin oy oranlarını artırdığı ilçelerden birisi de Mamak. Bu ilçe için de ciddi bir yarış olması bekleniyor.

