İYİ Parti'nin yerel seçim kararı istifaları beraberinde getirdi! Çok konuşulacak bir ayrılık iddiası daha...

Yayınlanma: 16.11.2023 - 23:09

Güncelleme: 16.11.2023 - 23:19

Son dönemin hareketli partisi İYİ Parti'de yaprak dökümü bugün de sürdü. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı partide istifa dalgasının devam edeceği ileri sürüldü.

TV100'ün tartışma programı, "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık"ta İYİ Parti kulisi aktaran Barış Yarkadaş, 'önümüzdeki günlerde başka milletvekillerinin daha istifa edeceği'ni iddia etti.

'SEÇİME İTTİFAKSIZ GİRME TEPKİSİ'

Aktaş'ın "İYİ Parti dağılıyor mu? Bu çok ağır bir eleştiri mi olur?" sorusu üzerine Yarkadaş "Az önce İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan istifa etmiş. İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı, Aylin Anıl Arslan Partisinin 81 ilde seçimlere ittifaksız girme kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde başka milletvekilleri daha istifa edecek. Ankara’daki bir milletvekili de istifa edecek. Yüksel Arslan’ın da istifası bekleniyor" ifadelerine yer verdi.



Türkiye'nin tüm illerinde kendi adaylarıyla çıkacağını açıklayan Meral Akşener, İBB ve ABB adaylarını ise henüz açıklamadı.

İYİ PARTİ'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Yerel seçim kararının ardından geçtiğimiz haftalarda Eskişehir vekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa ederek AKP saflarına geçmişti. Hatipoğlu, AKP ile ittifak yapılmasını savunduğunu açıklamıştı.

Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu. Aynı gün içerisinde eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bugün ise (16 Kasım 2023) Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayları arasında ismi geçen ve İYİ Parti 28'inci Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Hatay Milletvekili aday adayı İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan istifa ettiklerini duyurmuştu.