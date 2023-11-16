İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Mesut Yılmaz istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili Adayı Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:25
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Mesut Yılmaz istifa ettiğini duyurdu
Abone Ol google-news

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili Adayı gösterilen eski vali Mesut Yılmaz, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.


Mesut Yılmaz İyi Parti istifa

İlgili Haberler

İYİ Parti’de bir istifa daha: Egonun tavan yaptığı yerde durmanın anlamı kalmadı

İYİ Parti’de bir istifa daha: Egonun tavan yaptığı yerde durmanın anlamı kalmadı
İYİ Partili Kavuncu’dan ‘ittifak’ açıklaması: ‘Kararımızı etkilemeyecek’

İYİ Partili Kavuncu’dan ‘ittifak’ açıklaması: ‘Kararımızı etkilemeyecek’
'Transfer ücreti' iddiası: İYİ Parti'den AKP'ye geçen Hatipoğlu için 'Maho Ağa' benzetmesi yaptı

'Transfer ücreti' iddiası: İYİ Parti'den AKP'ye geçen Hatipoğlu için 'Maho Ağa' benzetmesi yaptı

En Çok Okunan Haberler