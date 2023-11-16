İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Mesut Yılmaz istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili Adayı Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili Adayı gösterilen eski vali Mesut Yılmaz, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.
Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine ?@iyiparti? üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun pic.twitter.com/dgRjU2AIqV— Mesut YILMAZ (@mstylmz07) November 15, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Esad için yakalama kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Kahrolurum' diyerek reddetti!
- 'İsrail'e gemilerle barut ve çelik gönderiliyor'
- Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?
- Gökçen'den Erdoğan'a: Emin misiniz?
- Faslı mankenden 'Adnan Oktar' itirafı