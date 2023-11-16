Son dakika... Adnan Beker de, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu!

Son dakika haberi... İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiği açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:27
Son dakika... Adnan Beker de, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu!
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