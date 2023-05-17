2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İYİ Parti’de CHP’ye ‘HDP kızgınlığı’

Anket şirketlerinin bir dönem yüzde 15-20 bandında gösterdiği, genel başkan Meral Akşener’in de aynı oranda oy almayı hedeflediği İYİ Parti’de “sessizlik hâkim.”

Selda Güneysu
Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00
İYİ Parti’de CHP’ye ‘HDP kızgınlığı’
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İYİ Parti'nin seçimlerde yüzde 9.69 oy alması sonrasında “morallerin bozulduğu” ifade ediliyor. Akşener de seçim sonrası “sessizliğini” korurken, parti 14 Mayıs’taki seçimlerde 33 yeni milletvekilini parlamentoya gönderdi. Ancak partide “seçmenlerin milliyetçi-Ülkücü seçmenin MHP’ye kaptırıldığı” konuşuluyor.

Milliyetçi-Ülkücü seçmenlerin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “HDP ile bir araya gelmekle suçladığı ve Kılıçdaroğlu yerine Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı desteklediği” ileri sürülüyor. Öte yandan HDP’nin Ankara ve İstanbul’da milletvekili sayısı olarak MHP’nin önüne geçmesi de “başarı olarak” nitelendiriliyor. Ayrıca seçim sonuçları baz alındığında İYİ Parti için “Parti değil, adaylar kazandı” değerlendirmeleri de yapılıyor.


2023 seçimleri İyi Parti

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