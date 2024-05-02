İYİ Parti’de devir teslim töreni

İYİ Parti’nin kongresinde genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, dün partinin genel merkezinde düzenlenen törenle genel başkanlığı Meral Akşener’den devraldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:20
İYİ Parti’de devir teslim töreni
Abone Ol google-news

İYİ Parti’nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, dün Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’den partinin liderliğini resmen devraldı. Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu’na teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan Dervişoğlu, “Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize kattıkları ve partimizi kurması nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ben burada aslında bir bayrak hedef alıyorum, o bayrağı da daha ileri taşımanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

'BEN DEĞİL, BİZ OLDUK'

Akşener ise “Biz partimizi kurarken ‘ben’ değil ‘biz’ olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye. Ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak” dedi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız

Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor
DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'

DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı