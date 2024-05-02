İYİ Parti’de devir teslim töreni

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:20

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:20

İYİ Parti’nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, dün Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’den partinin liderliğini resmen devraldı. Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu’na teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan Dervişoğlu, “Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize kattıkları ve partimizi kurması nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ben burada aslında bir bayrak hedef alıyorum, o bayrağı da daha ileri taşımanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

'BEN DEĞİL, BİZ OLDUK'

Akşener ise “Biz partimizi kurarken ‘ben’ değil ‘biz’ olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye. Ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak” dedi.

