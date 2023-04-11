İYİ Parti'de 'İdris Naim Şahin' krizi! Aytun Çıray: Aday yapılacağını öğrendiğimde şok oldum

Yayınlanma: 11.04.2023 - 21:39

Güncelleme: 11.04.2023 - 21:39

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geçtiğimiz gün milletvekili aday listelerini eleştirerek adaylıktan çekilmişti. Çıray, bugün yaptığı bir başka paylaşımda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'dan aday olmasına tepki gösterdi.



Kendisine "Sus, zamanı mı?" diyenlere seslenen Çıray, "Evet tam zamanı. Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimize bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım: Ben asla aday değilim" açıklamasını yaptı.

Görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiği iddiasını yalanlayan Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“YAŞASIN ATATÜRK!” 15 Temmuz hain kalkışması olmuştu.. Özel Kuvvetler bombalanmıştı. AKP'nin TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtına yerleştirdiği FETÖ elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Sn Süleyman Soylu yeni İçişleri bakanı.. Ben de “FETÖ’yü Araştırma Komisyonu” üyesiydim. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet Müdürlerimiz, Generallerimize danışıyordum. “Emniyet’teki FETÖ’cüler nasıl temizlenir?” diye sordum. “İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı” dedi. Ben de bunu Sn Soylu’ya sözlü ve yazılı ilettim. "Tetkik edin" dedim. Nitekim Sn Soylu -sadece ben söyledim diye olmayabilir- onları görevden aldı.

'ŞAHİN'İN ADAYLIĞINI ENGELLEDİK'

Daha sonra İYİ Parti’yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; “İ. Naim Şahin’i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.” Haklıydı, birlikte direnerek, hatta “İstifa ederiz” diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan’ın “yanıltılmış” olabileceğine bağladık. Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1.sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki?!!

ADAY GÖSTERİLEN İSİMLERİ ELEŞTİRDİ

Bunun üzerine... Nitekim Türk Polis Teşkilâtı’nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan bir twit atarak İ. Naim Şahin ile ilgili olarak, “Emniyet teşkilâtının FETÖ’ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı” diye yazdı. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın.. Elâzığ 1. sıra Fethullah’a “Allah dostu” diyen biri. Kars 1. sıra adayı Menzilci görünüyor. Hatay’da genç, sporcu Gökhan Zan 2. sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1. sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler. Peki ne yapılmak isteniyor? Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var.

'DÜZELTME YAPILIRSA PARTİMİZE ŞANS ORTAYA ÇIKABİLİR'

Acaba İyi Parti zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor? Asıl şu soruyu sorun bakalım: İyi Parti zarar gördüğünde kim kâr kim zarar eder? Bana "Sus, zamanı mı?" diyenlere sesleniyorum.Evet tam zamanı. Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimize bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım: Ben asla aday değilim."