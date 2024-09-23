İYİ Parti'de sular durulmuyor: İl başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:06

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:07

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte görevinden istifa etti.

Erdal Gülay, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binasında basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"PARTİMİZİN GÜÇ KAYBETTİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Gülay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Teşkilatlarımız yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerine bir şeyler koyamıyoruz. Bu süreçte bana oy veren iyi partili arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bugün itibariyle iyi parti il başkanlığı görevimi sonlandırıyorum. İstifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte genel merkezimizin tarafından atanacak il başkanına layıkıyla devir teslim yapacağız.”