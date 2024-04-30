İYİ Parti’de yeni dönem için adım atılıyor

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Partide Meral Akşener dönemi kapandı. Partide Müsavat Dervişoğlu’nun dönemi başlarken yeni GİK ve MDK üyeleri de belirlendi. Başkanlık divanı ise ilerleyen günlerde GİK toplantısında belirlenecek. Tüzük gereği başkanlık divanı üyeleri GİK içinden seçilirken genel başkanın gerekli görmesiyle GİK dışından en fazla üç partili de divana girebiliyor.

GİK listesinde çoğunluğu kurultayın ikinci turunda genel başkan adaylığından çekilip delegeyi serbest bırakan Tolga Akalın’ı destekleyenlerin oluşturması parti içinde tartışmalara neden oldu.

Kulislerde Akalın’ın partiyi dizayn ettiği yorumları yapılırken yeni yönetim listesinin Akşener’i de memnun ettiği de iddia ediliyor. Akalın’ın başkanlık divanının belirleneceği GİK toplantısında teşkilat başkanı olarak belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca GİK’te merkez sağı temsil edecek kimsenin kalmaması nedeniyle, partinin merkez sağa çekileceği iddiasının sadece söylemde kaldığı ifade ediliyor.

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in GİK listesinde en başa yazılması da partiyi ülkücü-milliyetçi çizgide tutmanın bir mesajı olarak yorumlanıyor. Bir diğer genel başkan adayı Koray Aydın’ın delegenin neredeyse yarısının oyunu almasının parti içinde çekişmeleri gündeme getireceği belirtiliyor. Parti kaynakları, partide ilerleyen günlerde ciddi kadro kaybının yaşanacağını kaydederken; milletvekillerinden de MHP, CHP ve DEVA Partisi’ne geçişlerinin olacağına işaret ediliyor. Dervişoğlu’nun önceliğinin de TBMM grubundan kayıpları önlemek olacağı kaydediliyor. Öte yandan dün İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta görevinden istifa etti.