İYİ Parti'den Akşener'in 26 Ağustos'taki konuşması için sürpriz başvuru

Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:57

Güncelleme: 15.08.2023 - 21:57

İYİ Parti, 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da yapmayı planladığı organizasyon için yeni bir başvuruda bulundu. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Afyonkarahisar Kocatepe’ye yakın bir mevkide bulunan alanda açık hava toplantısı düzenlemek için Afyonkarahisar Valiliğine başvurdu.

TÜRK DEVLETLERİNİ SİMGELEYEN ÇADIRLAR KURULACAK

Kocatepe yolu üzerindeki boş alanın 25-26 Ağustos günü İl başkanlığına tahsis edilmesini içeren başvurunun valilikçe kabul edilmesi durumunda İYİ Parti’nin 26 Ağustos etkinliği bu alanda gerçekleşecek. Alana Türk devletlerini simgeleyen çadırlar kurularak bir şölen havası oluşturulmaya çalışılacak.

İYİ PARTİ'NİN YOL HARİTASI ORTAYA KOYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti’nin yol haritasını ortaya koyacağı ve yeni bir siyaset tarzı tarif edeceği ifade edilen konuşmasını da bu alanda yapması bekleniyor. İYİ Partili yetkililer 'Büyük Taarruz'un yıldönümünde, günün ruhuna uygun bir konuşma olacağını söylerken etkinliğe binlerce kişinin katılmasını beklediklerini ifade ediyor.