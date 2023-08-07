Akşener’in açıklama yapacağı tarihi verdi: ‘Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:48
Akşener’in açıklama yapacağı tarihi verdi: ‘Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak’
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin isteği üzerine TBMM'nin yarın Akbelen mevkisindeki maden sahası çalışmalarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını hatırlattı.

İYİ Parti olarak bu öneriyi destekleyeceklerini belirten Zorlu, sürecin mecliste olgunlukla tartışılmasının önünü açmaya çalışacaklarını söyledi.

Konuşmasında partisinin Göç Politikaları Başkanlığının bugün yaptığı sunuma da değinen Zorlu, eylül ayı itibarıyla sığınmacıların ve kaçak yabancıların yoğun olduğu illerden başlayarak sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve diğer paydaş kuruluşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

“ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”

Genel Başkan Meral Akşener'in 28 Mayıs seçimlerinin ardından sonuçları analiz ettiğini, eksiklikleri, hataları teşkilatlarla değerlendirdiğini ve bu kapsamda 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz'un 101. yıldönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum."


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