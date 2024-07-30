İYİ Parti’den 'Arkadaşlık Günü' videosu

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:59

Güncelleme: 30.07.2024 - 16:00

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi, resmi X hesabından yayınladığı video ile 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü'nü kutladı. “Bugün Dünya Arkadaşlık Günü. Her zaman bir omuz mesafemizde olan, her anımızı anlamlı kılan; 'iyi ki hayatımızda' dediğimiz tüm arkadaşlarımızı sevgiyle kucaklıyor; en iyi arkadaşlığın İYİ Gençlik'te olduğunu bilmenizi istiyoruz” notuyla paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

“Arkadaş dediğin çocukluğunda oyun oynarken, okulda sıradayken, askerde canını emanet ederken; nerede olursan ol her zaman bir omuz mesafesindedir. Arkadaş dediğin düştüğünde kaldıran, ağladığında güldüren, hayatın karanlık anlarında ışığıyla yolunu aydınlatan; arkadaş dediğin sana ayna tutan, hayallerine ve hayal kırıklıklarına ortak olan, kalbinin sesini uzaktayken de duyandır. Arkadaş dediğin seçebildiğin ailen, bazen sana yuva olan bazen de senin ona yuva olduğun, çaresizliğine çare olduğun dostlarımızdır. Arkadaş dediğin bir adım yakınında, seninle omuz omuza, İYİ Gençlik çatısı altındadır en iyi arkadaşlık İYİ Gençlik’tedir. Senin en iyi arkadaşın, İYİ Gençlik’tir."

İYİ Parti Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan da Arkadaşlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Milletimizin tarih boyunca sahip olduğu dayanışma ve birlik ruhu, bizlere her zaman yol gösterici oldu. Gençler olarak, bu değerleri yaşatmak ve geleceğe taşımak en büyük görevlerimizden biri... Arkadaşlık, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemizi sağlar ve bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. Biz de Arkadaşlık Günü sebebiyle tüm dostlarımızı sevgi, saygı ve hoşgörü ile kucaklıyoruz. Birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir toplum inşa edebilmek için tüm gençleri İYİ Gençlik çatısında birleşmeye davet ediyoruz.”

Aslan, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikleri hatırlatarak, “Arkadaşlık Günü'nde patili dostlarımızı da unutmamak gerekiyor. AKP'nin canlarına kıymak istediği patili canlarımız, insanların tarihteki en eski dostları. Onları korumak ve arkadaşlığımıza sahip çıkmak bizim birincil vazifemiz” dedi.