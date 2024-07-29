İYİ Partili Aslan’dan ‘katliam yasası’na tepki: ‘AKP çocukları da hayvanları da sevmiyor’

Yayınlanma: 29.07.2024 - 19:21

Güncelleme: 29.07.2024 - 19:21

TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren, "Katliam Yasası" olarak da adlandırılan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Karara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, yasanın derhal geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye'de sokak köpekleri ile ilgili bir sorunun olduğu yadsınmaz gerçek. Ancak bu sorunun çözümü masum canları katletmekten geçmiyor. İktidarın köpekleri katletmek için öne sürdüğü en kuvvetli argümanı çocuklar ve onların sağlığı. Çocuklar hepimizin göz bebeği. Evlatlarımızı da, Allah'ın verdiği canı taşıyan hayvanları da seviyoruz. AKP her zaman olduğu gibi çağın gerekliliklerinden uzakta, dünyanın yüzyıllar önceki haline öykünüyor. Toplumu, canlılar arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Oysa 21. yüzyıl şartları altında sokak hayvanları sorununun üstesinden katliam yapmadan da gelebiliriz."

"AKP ÇOCUKLARI DA, HAYVANLARI DA SEVMİYOR"

İYİ Partili Aslan, Meclis'te çocuklara lehine sunulan önergelerin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak "AKP ne çocukları, ne de hayvanları seviyor. İYİ Parti olarak depremde kaybolan çocukların araştırılması için önerge sunduk; ilk reddeden AKP oldu. Çocukların istismar edildiği tarikatları görmezden gelenler, çocukların yararına sunulan önergeleri utanmadan reddedenler şimdi çocukları öne sürerek hayvanları öldürmek istiyor. Biz çocukları da çok seviyoruz, köpekleri de." dedi.

"8 AY İÇİNDE AŞILABİLECEK BİR SORUN"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili soruna yönelik çözüm önerilerinden bahseden Aslan, oluşturulacak eylem planı ile sekiz ay gibi kısa bir sürede sorunun çözüleceğini söyledi. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti olarak defalarca uyarılarımızı yaptık. Bu sorunun çözümü için oldukça akılcı yollar var. Kamu kurumları, veteriner hekimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve hayvanseverlerin yürüteceği ortak iş birliği ile bir eylem planı oluşturulması gerekiyor. Hayvanların seri bir şekilde kısırlaştırılması, hayvan ticaretinin yasaklanması ve yaptırımlara bağlanması ile zaten büyük bir yol katedilmiş olacaktır. Ardından rehabilitasyon süreçleri ile barınaklar devreye girecektir. İYİ Parti Gençlik Kolları'na bağlı faaliyet göstererek 'İYİ PATİ' ve gönüllüleri de süreç boyunca aktif rol almaya hazırdır. AKP ve ortakları bu yanlıştan dönene dek mücadele etmeye devam edeceğiz."