12 gündür firari olan eski İYİ Partili isim, teslim oldu

Malatya’da tavuk çiftliğinde 1 kişinin hayatını kaybettiği alacak verecek kavgasının zanlısı eski İYİ Parti İl Başkanı H.Y. polise teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 22:09
12 gündür firari olan eski İYİ Partili isim, teslim oldu
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17 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen olayda, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen eski İYİ Parti İl Başkanı H.Y. ile çiftliği kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. 

Cinayeti işlediği ileri sürülen H.Y. ise olay yerinden kaçmıştı. 

Yaklaşık 12 gündür firari durumda olan H.Y.’nin polis merkezine giderek, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte teslim olduğu bildirildi.


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