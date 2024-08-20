İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP’ye katıldı. Özgür Özel, Bilici'ye CHP rozeti taktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:24
İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
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14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen ve 15 Mayıs 2024’te istifa eden Bilal Bilici CHP’ye katıldı.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi partiye katılan Bilici’ye rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Bilici, CHP’ye katıldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı ve “Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim” dedi.

AKP İKNA EDEMEMİŞTİ

AKP, Bilici’yi transfer etmek istemiş ancak yapılan ikna edememişlerdi. 


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