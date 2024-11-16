İYİ Parti'den ''Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı''

Yayınlanma: 16.11.2024 - 12:46

Güncelleme: 16.11.2024 - 12:46

İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmet Başkanlığı tarafından iki gün serecek Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı, Ankara Holiday İnn otelde başladı. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

''Öncelikle, şiddet gibi derin ve yakıcı bir toplumsal soruna çözüm üretmek için buraya gönüllü olarak gelen sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir siyasi aidiyet gözetmeden, yalnızca bilimin ve vicdanın ışığında yürüttüğünüz bu değerli çalışmalar, toplumumuzun geleceği için bir umut kaynağıdır. İYİ Parti olarak bu çalıştayı neden düzenliyoruz? Çünkü şiddet artık bireylerin değil, bir toplumun vicdanını kanatan bir yara haline gelmiştir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve tüm canlılar bu şiddet sarmalının mağdurları olmaktadır. Hükümet yıllardır bu konuda kalıcı bir çözüm üretmemiştir. Mevcut yasalar uygulanmamış, caydırıcı tedbirler alınmamıştır. Kadınlar, tedbir kararlarına rağmen korunamamış; çocuklar istismar ve ihmale açık hale getirilmiştir. Bu ilgisizlik ve yetersizlik, bugün toplumda şiddeti neredeyse kanıksanır hale getirmiştir. Ancak biz bunu kabul etmiyoruz. Şiddet, bir kader değildir ve çözümsüz değildir. Bu nedenle, şiddeti bilimsel bir yaklaşımla ele almak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu sorunun kök nedenlerini tespit ederek çözüm yolları geliştirmek için bu çalıştayı düzenledik.

"ÜLKEMİZİN BU KANAYAN YARASINA KARŞI SOMUT ADIMLARIN BAŞLANGICI OLACAK''

İki gün boyunca buraya getireceğiniz bilgi, birikim ve çözüm önerileri, yalnızca bir tartışma zemini oluşturmakla kalmayacak; ülkemizin bu kanayan yarasına karşı somut adımların başlangıcı olacaktır. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak kitapçık ve sonuç raporu, toplumsal bir dönüşüm için yol gösterici bir rehber olacaktır. Sizler burada gönüllü olarak sadece mesleki yetkinliğinizi değil, insanlığın ortak vicdanını temsil ediyorsunuz. Bu, yalnızca bir katkı değil, bir sorumluluğun ifasıdır. Hepinize bu özveriniz ve topluma olan inancınız için şükranlarımı sunuyorum.

Bizler, Türk milletinin kadim kültüründe kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkının kutsal bir emanet olduğunu biliriz. Bu topraklar, yalnızca insanın değil, doğanın, hayvanların ve tüm canlıların güvenle yaşadığı bir hoşgörü medeniyetini binlerce yıl boyunca taşımıştır. Şiddet bu topraklara yabancıdır; çünkü bizim kültürümüz, zayıfı koruyan, mazluma sahip çıkan, hak ve adaleti her şeyin üstünde gören bir anlayışın eseridir. Türk milleti, tarih boyunca güçlü olanın değil, haklı olanın yanında durmuştur. Kadınına, çocuğuna ve doğasına verdiği değerle medeniyetlerin yükselmesine öncülük etmiştir. Bugün bu ruhu yeniden canlandırmak, bu toprakların insanlarına ve tüm canlılarına hak ettiği güven ortamını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. İYİ Parti olarak, biz bu kadim değerlerden aldığımız ilhamla hareket ediyoruz. Şiddeti yalnızca bir bireysel sorun olarak değil, toplumsal bir mesele olarak ele alıyoruz. Eğitimle, caydırıcı yasalarla ve toplumsal farkındalıkla şiddetin köklerini kurutmayı hedefliyoruz.

''ŞİDDETSİZ, GÜVENLİ VE ADİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ''

Çocukların gülerek büyüdüğü, kadınların korkusuzca yaşadığı, doğanın korunduğu bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu çalıştay, sadece bir başlangıçtır. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporu ve öneriler, Türk milletinin bu kara lekeden kurtulması için bir yol haritası olacaktır. Bizler, kadını, çocuğu ve tüm canlıları koruyan bir toplum inşa etmek için bilimin ışığında, adaletin rehberliğinde ve vicdanın sesiyle hareket edeceğiz. Son olarak altını çizmek isterim: Şiddetle mücadele, yalnızca bireylerin değil, bir devletin temel görevidir. Ancak bu devlet, kadınını, çocuğunu, yaşlısını, engellisini koruyamıyorsa, ne kadar güçlü olduğunu iddia ederse etsin, vicdanlarda asla meşruiyet kazanamaz. Biz İYİ Parti olarak, bu sessiz çığlıkların sesi olmaya; çözüm üretmeye ve vicdanı savunmaya devam edeceğiz. Sizlere, Türk milletinin geleceğini aydınlatacak bu değerli katkılarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çabalar, sadece bugünü değil, yarınları da inşa edecek. Şiddetsiz, güvenli ve adil bir Türkiye’yi birlikte kuracağız.''



