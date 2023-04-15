İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu! 'Tek Adam Rejimi sunar; Demokrasi Masalı'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 22:14

Güncelleme: 15.04.2023 - 22:30

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye tarih yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

“Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin "Demokrasi Masalı” başlıklı beşinci videosu, bugün yayınlandı.

"Tek adam rejimi sunar" cümlesiyle başlayan videoda "Demokrasi masalı" başlığı altında, Erdoğan'ın bazı "talimatları" ile 2019 İstanbul yerel seçimlerinin tekrar edilmesine vurgu yapıldı.

Videoda ayrıca, Erdoğan'ın "Ben padişah mıyım? Padişahım" ve "Bunun adı şahsımın projesidir" şeklindeki konuşmaları yer aldı.