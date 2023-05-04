İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Emekçiler tarih yazacak!

İYİ Parti'nin "Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" başlığı ile paylaştığı yeni seçim videosunda, hayvancılık ve tarım yapan yurttaşların karşı karşı kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:53
İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Emekçiler tarih yazacak!
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 10 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.

"Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" başlığı ile paylaşılan videoda, hayvancılık ve tarım yapan yurttaşların karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekildi.


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