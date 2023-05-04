İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Emekçiler tarih yazacak!

Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:53

Güncelleme: 04.05.2023 - 16:53

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 10 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.

"Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" başlığı ile paylaşılan videoda, hayvancılık ve tarım yapan yurttaşların karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekildi.