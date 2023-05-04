İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Emekçiler tarih yazacak!
İYİ Parti'nin "Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" başlığı ile paylaştığı yeni seçim videosunda, hayvancılık ve tarım yapan yurttaşların karşı karşı kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 10 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.
"Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" başlığı ile paylaşılan videoda, hayvancılık ve tarım yapan yurttaşların karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekildi.
Türkiye ürettikçe kalkınacak; #EmekçilerTarihYazacak pic.twitter.com/kQUcn7nIfm— İYİ Parti (@iyiparti) May 4, 2023
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