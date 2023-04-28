İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Vasatlığın 21 tonu!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:22

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:33

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 16 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.

"5 Tepe Dershaneleri sunar: Vasatlığın 21 Tonu" başlıklı videoda, AKP'nin 21 yıllık iktidarı süresince eğitim sisteminde yarattığı tahribatlar vurgulandı.

21 YILDA EĞİTİMİN GELDİĞİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKİLDİ!

Videoda, depremzedelerin yerleştirileceği belirtilerek yurtlardan çıkarılıp uzaktan eğitime zorlanan üniversite öğrencilerinin eylemleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenlerinin direnişlerine, atanamayan öğretmenlerin isyanına ve yoksulluk nedeniyle eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan çocuklara dikkat çekildi.

Eğitimin, alınan karar ve uygulanan AKP politikaları ile niteliksizleştirildiğine, öğrencilerin eğitim düzeyinde gerileme yaşandığına yönelik veriler de videoda yer aldı.

Öte yandan videoda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimcilere ve öğrencilere yönelik skandal ifadeleri de hatırlatıldı.