İYİ Parti'den yeni seçim videosu: 'Yaşatan bir Türkiye vadediyoruz'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 21:16

Güncelleme: 21.04.2023 - 21:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik beyannamesinde Toplumsal Sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu; adil, saygılı, nitelikli, güçlü ve yaşatan Türkiye anlayışları işlenen iletişim kampanyası serisinin son videosu “Yaşatan Türkiye” oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 16 Nisan tarihinde 2023 Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşma ile ilerleyen video 6 Şubat depremlerinde kızını kaybeden babanın fotoğrafı ile başladı.

Çöpten yiyecek toplayan yoksul vatandaşların ve 6 Şubat depremlerinde çaresiz bırakılan vatandaşların görüntüleriyle devam eden videoda Akşener’in; “Ne yazık ki bugün AK Parti iktidarın neden olduğu 20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşayamıyor. Bu beceriksiz iktidar yüzünden içini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. Büyük bir afetin asrın felaketine dönüşmesini izlediler. İnsanlarımızı yaşatamadılar” sözlerine yer verildi.

"KADINLARI YAŞATAMADILAR"

AKP iktidarının kadına karşı bakış açısını vurgulayarak devam eden videoda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kadın cinayetleri hatırlatıldı.

Videoda; Ceren Özdemir, Özgecan Aslan, Şule Çet, Pınar Gültekin, Emine Bulut, Raziye Oskay ve Dilara Yıldız görüntüleriyle Akşener’in; “O saatte orada ne işi varmış?” diye suçladılar. Ceren’leri, Özgecan’ı, Şule’yi, Pınar’ı, Emine’yi, Raziye’yi, Dilara’yı ve daha nice kadını yaşatamadılar” ifadelerine yer verildi.

"DİLEK ÖZÇELİK'İ YAŞATAMADILAR"

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak’tan tedavisi için yardım isteyen ve ‘’Çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda’’ sözleriyle hafızalara kazınan Dilek Özçelik’i hatırlatan Akşener’in; ‘’Cebine 50 lira sıkıştırmaya çalıştıkları; Dilek Özçelik’i yaşatamadılar” sözleri yer aldı.

"ENES KARA'YI YAŞATAMADILAR"

Geçtiğimiz yıl bir cemaat yurdunda intihar ederek hayatını kaybeden tıp öğrencisi Enes Kara’yı hatırlatan Akşener’in; “Umutsuzluğa hapsettiler. Sesini duymadılar. Yardımına koşmadılar. Enes Kara’yı, yaşatamadılar.’’ söylemine yer verildi.

"FEDAİ ÖĞRETMENİ YAŞATAMADILAR"

KPSS’de yüksek puan almasına rağmen atanamadığı için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden öğretmen Fedai Altun’u hatırlatan Akşener’in; “‘En son neyinizi kaybettiniz?’ sorusuna; ‘hayallerimi’ diye cevap veren Fedai öğretmenimizi yaşatamadılar” sözleri yer aldı.

"SİNAN ATEŞ'İ YAŞATAMADILAR"

Son olarak bir suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’i hatırlatan Akşener’in; “Katilleri, azmettiricileri, alçaklığa ortak olanları, bilmezden geldiler. Yargı süreçlerine, müdahale ettiler. Gencecik bir akademisyenin kanını, yerde bıraktılar. Yani Sinan Ateş’i de yaşatmadılar’’ ifadeleri vurgulandı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1999 yılında okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine girmesi hatırlatılarak Akşener’in; “Adaletin dönüp dolaşıp bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar” sözlerine yer verildi.

"YAŞATAN TÜRKİYE VADEDİYORUZ"

Video Akşener’in; “Devletimizin beceriksiz bir iktidarın elinde içine düşürüldüğü bu acizliği reddediyoruz. Milletimizin içine düşürüldüğü bu çaresizliği reddediyoruz. Türkiye’de yaşamanın, bu kadar zor olmasını, reddediyoruz. 14 Mayıs’tan itibaren, milletimize; Cumhuriyetimizin, ikinci asrında; yaşatan bir Türkiye’yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz.” sözleriyle sona erdi.