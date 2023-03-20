İYİ Partili Ali Kıdık: Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine cami yapıyorlar
İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine yeni bir cami inşaatına başlandığını duyurdu.
İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını duyurdu.
Havalimanına 100 metre mesafede bir cami bulunduğunu belirten Kıdık, liman alanında buna rağmen yeni bir cami inşaatına başlanmasına tepki gösterdi
Kıdık, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar.
Akıllarınca cami yıkılıyor diye kıyamet koparacaklar. Flyinn alışveriş merkezinin yanında cami var beyler. Bu kadar aklımızla oynamaya çalışmayın beyler"
110 yıl önce askeri havalimanı olarak kurulan ve 86 yıl sivil havacılığın hizmetinde olan Atatürk Havalimanı'nda son uçuş 6 Nisan 2019 günü yapılmıştı. Havalimanı inşaatına koronavirüs salgını döneminde pistleri bozacak şekilde hastane inşa edilmişti.
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