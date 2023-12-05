İYİ Partili Ali Kıdık'tan dikkat çeken çıkış: Doğruları söylemekten çekinmeyiz

İYİ Partili Ali Kıdık, partisinin CHP'nin 'işbirliği' teklifine 'hayır' kararına eleştiride bulunarak "Doğruları cesurca söylemekten asla çekinmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 23:48
İYİ Partili Ali Kıdık'tan dikkat çeken çıkış: Doğruları söylemekten çekinmeyiz
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İYİ Parti'nin 'ittifaka ret' kararının ardından İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Partisinin kararına eleştiride bulunan Kıdık, "Bir avuç insan olarak çıktığımız yolda Cesurlar ünvanını aldıysak, bugün doğruları cesurca söylemekten asla çekinmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kıdık bir önceki gönderisinde, ittifakı savunan bir diğer meclis üyesi İbrahim Özkan'ın "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" paylaşımını alıntılayarak "Doğru tespitin yanında olmak demokrasinin bir gereğidir. Her ne kadar GİK kararı “Hür ve Müstakil” olarak çıkmış olsa bile teşkilatlarımızın sesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer vermişti.


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