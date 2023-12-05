İYİ Partili Ali Kıdık'tan dikkat çeken çıkış: Doğruları söylemekten çekinmeyiz
İYİ Partili Ali Kıdık, partisinin CHP'nin 'işbirliği' teklifine 'hayır' kararına eleştiride bulunarak "Doğruları cesurca söylemekten asla çekinmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin 'ittifaka ret' kararının ardından İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Partisinin kararına eleştiride bulunan Kıdık, "Bir avuç insan olarak çıktığımız yolda Cesurlar ünvanını aldıysak, bugün doğruları cesurca söylemekten asla çekinmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Bir avuç insan olarak çıktığımız yolda Cesurlar ünvanını aldıysak, bugün doğruları cesurca söylemekten asla çekinmemeliyiz.— Ali KIDIK (@alikdk) December 5, 2023
Kıdık bir önceki gönderisinde, ittifakı savunan bir diğer meclis üyesi İbrahim Özkan'ın "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" paylaşımını alıntılayarak "Doğru tespitin yanında olmak demokrasinin bir gereğidir. Her ne kadar GİK kararı “Hür ve Müstakil” olarak çıkmış olsa bile teşkilatlarımızın sesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer vermişti.
Doğru tespitin yanında olmak demokrasinin bir gereğidir. Her ne kadar GİK kararı “Hür ve Müstakil” olarak çıkmış olsa bile teşkilatlarımızın sesi önem arz etmektedir. https://t.co/nSguvUeQHM— Ali KIDIK (@alikdk) December 5, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- TikTok karapara cenneti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!