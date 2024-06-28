İYİ Partili Mehmet Aslan dış politikada atılması gereken adımları saydı
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mehmet Aslan, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
GİK Üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin dış politikasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İYİ Partili Aslan, Türkiye'nin dış politikada 'ivedilikle' yapması gerekenleri sıralayarak şunları söyledi:
"Bizim dış politikada üç şeyi ivedilikle ve çok iyi şekilde yapmamız lazım. Öncelikle gerçek, milli bir lobiye geçmemiz lazım. Ardından büyük bir algı operasyonuna başlatmamız ve bunun altını dolduracak gerçek reformist donanımlara sahip olmamız lazım. Eğer ülkendeki yetenekli gençlerin hepsi aşağılanma uğruna dahi ülkesini terk edip dışarıya giderse senin dünyada itibarın kalmaz. Bir an evvel güçlü, gerçek Türkiye'ye dönmek istiyorum. Döndüreceğiz de zaten, İYİ olacak, işimiz bu. Sonuna dek ülkemiz için mücadele edeceğiz."
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