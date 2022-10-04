İYİ Partili Mustafa Bilgili'den Bakan Nureddin Nebati'ye gönderme
İYİ Parti Küçükçekmece Kurucu İlçe Başkanı ve Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Bilgili, Belediye Meclisinin Ekim Ayı ilk oturumunda Bakan Nureddin Nebati’ye özenerek kimsenin anlamadığı terimlerden oluşan bir giriş konuşması yaptı.
İYİ Partili Mustafa Bilgili, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Neo klasik ekonomi", "Epistemolojik kopuş", "Heteredoks yaklaşım" ve "Nöro ekonomi" gibi terimleri kullandığı konuşmasına atıfta bulunarak Bakan Nureddin Nebati gibi anlaşılmayan bir giriş yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde yaptığı konuşma gündem olmuştu.
İktidarın ekonomik politikalarına ilişkin konuşan Bakan Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Nebati'nin bu sözleri toplumun büyük kesimi tarafından anlaşılmadı. Nebati’nin bu sözlerini Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Bilgili’de Belediye Meclisinin Ekim Ayı ilk oturumunda tiye aldı.
Mustafa Bilgili giriş konuşmasında şunları söyledi:
“Değerli arkadaşlar Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Bu önemli bilgiyi verdikten sonra sözlerime başlıyorum”
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