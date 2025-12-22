İYİ Partili Paçacı’dan iktidara ‘açılım’ uyarısı: ‘Ateşle oynuyorsunuz, bunun sonu iç çatışma’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, “açılım” süreci üzerinden iktidara sert uyarılarda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Paçacı, terör örgütü elebaşıyla kurulan her temasın, terörle mücadelede açık bir geri adım anlamına geldiğini vurgulayarak, “Terörist başını muhatap alan her girişim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını masaya yatırmak demektir” dedi. Bu milletin, katillerle müzakere edilmesi ve devletin meşruiyetinin tartışmaya açılması için kimseye yetki vermediğini belirten Paçacı, “Ama bugün gelinen noktada cumhuriyetin temel değerlerinin ve devletin üniter yapısının sessiz pazarlıklara konu edildiğini görüyoruz. Bu, kabul edilemez bir savrulmadır” ifadelerini kullandı.

‘İMRALI SÜRECİ, MİLLET İRADESİNİN YOK SAYILMASIDIR’

Paçacı, “İmralı süreci demek, milletin iradesinin yok sayılması demektir. İmralı süreci demek, Cumhuriyetin kurucu felsefesinin tasfiyesi demektir” diyerek uyarılarını sürdürdü. Sürecin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, doğrudan devletin varlığına ve toplumsal barışa yönelik bir tehdit haline geldiğini söyledi.

‘MASKELER DÜŞÜYOR’

Sadece siyasi iktidara değil, iktidarın ortaklarına ve tüm siyaset kurumuna seslenen Paçacı, “Maskeler düşmektedir, perde aralanmaktadır. Bugün gelinen noktada devletin yapısı tehlikededir, milletin birliği hedef alınmaktadır” dedi. Sürecin adım adım son derece tehlikeli bir algıyı inşa ettiğini savunan Paçacı, bu algının Kürt kökenli yurttaşları terör örgütüyle özdeşleştiren kirli ve bölücü bir anlayışı beslediğine dikkat çekti. Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında Bursasporlu taraftarların eski Demokrasi Partisi (DEP) ve HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan sloganlarını anımsatan Paçacı, “ “Bursaspor maçında yaşananlar tesadüf değildir. Toplumsal fay hatları kaşınıyor, sokaklar bilinçli şekilde geriliyor. İktidar ve ortakları ateşle oynuyor” dedi. Siyasetin dili sertleştikçe, toplumsal gerilimin sokağa yansıdığını belirten Paçacı, bu gidişatın kontrol edilemez sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

‘TÜRK İLE KÜRT KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR’

Bu yaklaşımın toplumu etnik fay hatları üzerinden bölmeye hizmet ettiğini söyleyen Paçacı, “Türk ile Kürdü bilinçli bir şekilde karşı karşıya getirmek isteyen karanlık bir akıl devrededir. Bu, ülkeyi iç çatışmaya sürükleyebilecek son derece tehlikeli bir oyundur. Bunun vebali ağırdır” ifadelerini kullandı.

‘GAZİ MECLİS BUNA İZİN VERMEZ’

Paçacı, Meclis’e de çağrıda bulunarak, “Bu Gazi Meclis ne devletini yıktırır ne de böldürür. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” dedi. Paçacı, herkesin aklını başına alması gerektiğini belirterek, “Cumhuriyetin kazanımları pazarlık konusu yapılamaz” diye konuştu.