İYİ Partili Rıdvan Uz’un ihraç edilme isteminden partililer rahatsız oldu:

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

İYİ Parti’nin kapalı grup toplantısında Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz’un, “Cumhurbaşkanını ziyaretinden ötürü eski genel başkan Meral Akşener’in fotoğraflarını parti binalarından indirelim” önerisinde bulunduğu gündeme gelmişti. Bunun üzerine Akşener, önceki gün İYİ Parti’ye yazı göndererek “Fotoğraflarımı indirin” dedi. Olayın üzerine parti, Uz’un biletini kesti. Uz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Partililer Uz’un partiden ihraç edilmesine büyük tepki gösterdi. Olağanüstü kurultayda lider adayı olan ancak ikinci turun başında çekilen Tolga Akalın, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada “Partimizi parçalayıp bölüşmeye kalkan iki büyük siyasi odak varken o odaklara hizmet edenlere değil partiyi sahiplenenlere gücümüz yetiyorsa bize de yazıklar olsun. Bu siyasi hareketten biri ihraç edilecekse o, koskoca bir siyasi mücadele sonucu kurulmuş hareketimizi saray sofralarına meze etmeye teşebbüs edenlerdir” dedi.

‘EMANETÇİ KONUM’

Parti kaynakları ise söz konusu olayın İYİ Parti’de yeni bölünmelere neden olacağı ve dağılmayı hızlandıracağı yorumunu yapıyor. Kurmaylar, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun yol ayrımında olduğunu ifade ediyor. Parti kaynakları, Dervişoğlu’nun Akşener’in arkasında durması halinde “emanetçi” konumundan ayrılmayacağı ve iktidara yaptığı doğru muhalefetin tabanda karşılık bulmayacağı” değerlendirmesinde bulunuyor.

‘ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜR’

Akşener’in partisinden çoktan vazgeçtiğini ancak İYİ Parti’nin halen Akşener’in peşinden gittiğini ifade eden kurmaylar, tabanda heyecan yaratamayan yeni yönetimin partiyi çöküşe sürükleyeceğini öne sürüyor. Öte yandan Akşener’e yakınlığıyla bilinen isimler de “Akşener’in partinin kurucu lideri olduğunu, parti için çok fazla bedel ödediğini ve Erdoğan’la görüşmesinde bir sakınca olmadığını” kaydediyor.