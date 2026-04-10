İYİ Partili Sunat'tan Memur-Sen'e 'narkoz' tepkisi: 'Lanet olsun!'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun 18'inci yıldönümü programına katılan İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat burada bir konuşma yaptı.

Sunat'ın hedefinde Cumhuriyet için 'narkoz' diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın vardı.

Yalçın'ı 'tarih bilmez' olarak nitelendiren Sunat, "Yamaklık yapan sendikalara lanet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'TEK ADAM REJİMİ KÖTÜLEŞTİRDİ'

Hakkın yanında durmanın önemli olduğunu belirten Sunat, "Güçlünün yanında herkes durur" dedi.

Tek adam rejimiyle ülkenin son 10 yıldır giderek kötüleştiğini ifade eden Sunar, "Gemi su alıyor maalesef. Ülkemiz giderek batıyor. Geminin güvertesinde geminin batmaması için alın teri döken emekçiler zor durumda. Bu gemi batmayacak" diye konuştu.