İYİ Partili Turhan Çömez: 'KAAN’ı tamamen yerli ve milli diye pazarladınız, uçağın motoru bile dışarıdan geliyormuş'

28.09.2025 14:30:00
Haber Merkezi
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "KAAN’ın motorlarını bekliyoruz; şu anda Amerikan Kongresi’nde lisansları durmuş durumda” diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Sülün Osman hayatta olsa şapka çıkarırdı bu yaptıklarınıza!" diye seslendi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, yerli savaş uçağı projesi KAAN'a ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "KAAN’ın motorlarını bekliyoruz; şu anda Amerikan Kongresi’nde lisansları durmuş durumda” sözlerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çömez, “KAAN’ı tamamen yerli ve milli diye pazarladınız ama, uçağın motoru bile dışarıdan geliyormuş. Deneme uçuşunu da çakma bir motorla yapmışsınız! 48 adet motorsuz uçak… Nasıl vereceksiniz şimdi Endonezya’ya? Adamlar tazminat istemeyecek mi? Sülün Osman hayatta olsa şapka çıkarırdı bu yaptıklarınıza!" ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) haziran ayında imzalanan anlaşma ile Endonezya'ya 48 adet KAAN satılacağını açıklamıştı. 

 

İlgili Konular: #Turhan Çömez #Hakan Fidan

